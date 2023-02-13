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13.02.23 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0005NYD352 A3DSS7 10,40 € 9,37 €
Werte im Artikel
10,00 plus
+1,16%
9,85 plus
+0,58%
11,09 plus
+0,58%
9,53 plus
+0,53%
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Stuttgart (EUWAX) 9,99 € +1,56%  21:55
Xetra 10,002 € +1,16%  17:36
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München 9,888 € +0,11%  17:52
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