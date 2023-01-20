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20.01.23 21:30
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Aktuell
Drohnen Aktientip meldet Riesendeal mit Lufthansa
261% Drone Hot Stock nach 25.947% mit Raytheon und 37.503% mit Northrop Grumman

Draganfly Incn.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,989 € 10,034 € -0,045 € -0,45% 20.01./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0006FM6MI8 A3DSTC 10,73 € 9,72 €
Werte im Artikel
8,90 plus
+1,08%
9,36 plus
+0,66%
10,63 plus
+0,53%
9,47 minus
-0,29%
9,99 minus
-0,45%
9,85 minus
-0,86%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		9,997 € -0,37%  12:05
Frankfurt 10,002 € +0,91%  15:10
Stuttgart (EUWAX) 10,03 € +0,08%  21:55
Berlin 10,014 € +0,06%  09:09
München 10,018 € 0,00%  15:46
Düsseldorf 10,014 € -0,20%  21:46
Xetra 9,989 € -0,45%  17:36
  = Realtime
Aktuell
Lithium Hot Stock mit Massivem Kaufsignal - Neues Bohrprogramm startet. Nach 5.157% mit Albemarle ($ALB) und 21.127% mit Standard Lithium ($SLL.V)

Cruz Battery Metals Corp.
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