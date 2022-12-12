Erweiterte Funktionen



AM-SPGLCOSTESG EOD - XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




12.12.22 21:30
Xetra Newsboard

766 products affected: 000A3DRF9, 10AI, 10AJ, 18M2, 18MF, 18MG, 18MK, 18MM, 2B70, 2B76, 2B77, 2B78, 2B79, 2B7A, 2B7B, 2B7C, 2B7D, 36BZ, 4COP, 4UBD, 4UBH, 540K, 5ESE, 6AQQ, 6FIN, 6PSE, 6PSK, 6TVL, 7RIP, 94VE, 9W1, A4H8, ACU2, ACU7, ACUG, AE50, AEMD, AH50, AHYZ, AKWA, AME6, AMED, AMES, APJX, APXJ, ASRM, ASRP, ASRR, ASRS, ASRV, ASRY, AUM5, AW10, AW11, AW12, AW13, AW14, AW15, AW16, AW1B, AW1C, AW1F, AW1G, AW1H, AW1I, AW1P, AW1Q, AW1T, AW1Z, AYEU, AYEV, B500, BATF, BATG, BCFB, BCFE, BGX, BJLE, BLCH, BQGE, BUG, BUNH, C005, C3AE, C5ME, C9DF, CAUT, CBI0, CBRS, CBUA, CBUC, CBUD, CBUG, CBUH, CBUI, CBUK, CBUM, CBUN, CBUQ, CBUT, CCLD, CCLN, CEBG, CHSR, CIB0, CL0U, CMOE, CN1G, CNIE, CSTD, CSYU, CT3C, CUIK, CURE, CZX, D5BH, D5BI, D5BK, D5BM, D6AT, D6RD, DAVV, DBPG, DBPK, DBX5, DBX7, DBX8, DBX9, DBXI, DBXJ, DDOC, DECD, DGEN, DIGI, DJAM, DNRA, DPGA, DR7E, DX2D, DX2E, DX2G, DX2S, DX2Z, DXS0, DXS6, DXSC, DXSD, DXSE, DXSG, DXSK, DXSL, E61Z, E907, E908, ECDC, ECLM, ECOM, EDEU, EEAA, EEMU, EEP, EESM, EEUX, EGRE, EHDL, EHF1, EJAH, EJAP, EKUS, EL4Y, EL4Z, ELEC, ELF1, ELFB, EMEH, EMKX, EMUX, EMWE, EN4C, ENOA, ENRN, EQQB, EQQJ, EQQQ, EQQX, ES6Y, ESEH, ESGJ, ESGM, ESGP, ESGX, ESIC, ESIE, ESIF, ESIH, ESIN, ESIS, ESIT, ESNB, ETSZ, EUN1, EUNJ, EUNN, EUNY, EUPE, EXAG, EXH1, EXH2, EXH3, EXH4, EXH5, EXH6, EXH7, EXH8, EXH9, EXI1, EXI2, EXI3, EXI5, EXIA, EXIB, EXID, EXS2, EXS3, EXSA, EXSC, EXSD, EXSE, EXSH, EXV1, EXV2, EXV3, EXV4, EXV5, EXV6, EXV7, EXV8, EXV9, EXW3, EXX1, EXX5, EXX7, EXXT, EXXU, EXXV, EXXW, EXXX, EXXY, FCLD, FDHT, FDRV, FLPE, FLXD, FLXE, FLXG, FLXT, FLXU, FLXX, FMTV, FNRG, FTGI, FTGT, FVCH, FVD, G1CD, G1CE, G2X, GACL, GC2U, GC40, GF0F, GLUX, GN0M, GRID, GRX, GSDE, H1D5, H3R0, H41A, H41D, H41E, H41F, H41G, H4Z3, H4Z5, H4Z6, H4Z7, H4ZN, H4ZX, H4ZY, HDR0, HJAP, HNDX, HNSC, HP2A, HP8E, HPAE, HPAU, HPAW, HTMW, HUBE, HYCN, HYDE, I500, IB0Y, IBC4, IBC6, IBCF, IBCG, IBCJ, IBCK, ICNT, IE0000ZVYDH0, IE00026BEVM6, IE00052T92P8, IE0005NYD352, IE00061J0RC6, IE0006FM6MI8, IE0009SJ3GE3, IE000AN...

Aktuell
Paukenschlag: Sensationelle Übernahme nahe 6,2 Mrd. $ Uran
Diesen 535% Uranium Hot Stock jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Kiplin Metals Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,242 € 10,28 € -0,038 € -0,37% 12.12./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0005NYD352 A3DSS7 10,40 € 9,37 €
Werte im Artikel
9,56 minus
-0,18%
10,58 minus
-0,25%
9,51 minus
-0,30%
10,63 minus
-0,32%
10,24 minus
-0,37%
8,94 minus
-0,78%
10,25 minus
-2,06%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart (EUWAX) 10,204 € +0,57%  21:55
Düsseldorf 10,198 € +0,45%  21:46
Berlin 10,19 € -0,16%  09:11
München 10,244 € -0,27%  12:44
Xetra 10,242 € -0,37%  17:36
Frankfurt 10,17 € -0,92%  21:45
  = Realtime
Aktuell
646% Uranium Hot Stock: 240 Mio. US$ Übernahme. Diese Uran-Aktie jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...