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09.12.22 21:30
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Kiplin Metals Inc.




 
 
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10,146 € 10,262 € -0,116 € -1,13% 09.12./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0005NYD352 A3DSS7 10,40 € 9,37 €
Werte im Artikel
10,66 plus
+0,72%
9,58 plus
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9,34 minus
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8,86 minus
-1,35%
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Frankfurt 10,264 € -0,02%  14:53
Berlin 10,206 € -0,22%  09:08
Stuttgart (EUWAX) 10,146 € -1,13%  21:55
  = Realtime
Aktuell
Achtung: 240 Mio. US$ Übernahme - Jetzt schnelle Kursgewinne. Diesen 689% Uran Hot Stock jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.
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