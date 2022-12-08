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08.12.22 21:30
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Aktuell
Uran Hot Stock vor massivem Kursschub - Übernahme nahe 6,2 Mrd. $ Uran
Diesen 525% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Kiplin Metals Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,468 € 10,526 € -0,058 € -0,55% 08.12./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0009SJ3GE3 A3DSS9 11,49 € 9,84 €
Werte im Artikel
10,60 plus
+0,45%
9,36 plus
+0,26%
10,59 minus
-0,08%
8,98 minus
-0,14%
10,26 minus
-0,35%
10,47 minus
-0,55%
9,51 minus
-0,89%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 10,556 € 0,00%  19:57
Frankfurt 10,578 € -0,11%  10:59
Berlin 10,498 € -0,38%  09:18
Xetra 10,468 € -0,55%  17:36
Düsseldorf 10,30 € -0,69%  21:46
Stuttgart (EUWAX) 10,498 € -1,04%  17:00
  = Realtime
Aktuell
Eilt: 240 Mio. US$ Übernahme - Jetzt enorme Kursrallye. Diesen 650% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.
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