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07.12.22 21:30
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Kiplin Metals Inc.




 
 
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9,334 € 9,352 € -0,018 € -0,19% 07.12./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE0000ZVYDH0 A3DH0C 10,33 € 8,74 €
Werte im Artikel
10,55 plus
+0,55%
9,60 plus
+0,22%
8,99 plus
+0,04%
10,30 plus
0,00%
9,33 minus
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10,60 minus
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9,26 minus
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10,53 minus
-1,81%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		9,638 € +2,00%  15.11.22
Berlin 9,474 € +0,59%  09:57
Stuttgart (EUWAX) 9,334 € -0,19%  21:55
Xetra 9,449 € -0,49%  17:36
Düsseldorf 9,325 € -0,53%  21:46
München 9,445 € -0,93%  13:13
Frankfurt 9,427 € -1,03%  15:56
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Aktuell
240 Mio. US$ Übernahme - Jetzt massiver Kursschub. Diesen 632% Uran Hot Stock jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

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