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05.12.22 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00061J0RC6 A3DSS5 9,55 € 8,83 €
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Berlin 9,236 € -0,29%  09:20
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Stuttgart (EUWAX) 9,171 € -1,25%  17:00
Düsseldorf 9,149 € -1,40%  17:25
Xetra 9,15 € -1,50%  17:36
Frankfurt 9,139 € -1,66%  16:28
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Aktuell
Spektakuläre 240 Mio. US$ Übernahme - Massives Kaufsignal. Diesen 591% Uran Hot Stock jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

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