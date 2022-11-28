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28.11.22 21:30
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,403 € 9,508 € -0,105 € -1,10% 28.11./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE000ANYHV73 A3DSS3 9,97 € 9,01 €
Werte im Artikel
10,34 plus
+0,23%
9,21 plus
+0,05%
10,54 minus
-0,17%
10,82 minus
-0,64%
9,58 minus
-0,73%
9,58 minus
-0,79%
9,51 minus
-0,86%
9,40 minus
-1,10%
10,93 minus
-1,89%
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