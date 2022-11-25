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25.11.22 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00061J0RC6 A3DSS5 9,57 € 8,84 €
Werte im Artikel
11,15 plus
+0,72%
10,56 plus
+0,71%
9,59 plus
+0,20%
10,89 plus
+0,06%
9,54 minus
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9,51 minus
-0,59%
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