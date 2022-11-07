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07.11.22 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00026BEVM6 A3DSTF 10,44 € 10,00 €
Werte im Artikel
10,39 plus
+0,48%
9,13 minus
-1,08%
9,10 minus
-2,64%
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Stuttgart (EUWAX) 10,392 € +0,48%  17:00
Berlin 10,37 € +0,39%  09:18
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