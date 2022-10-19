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19.10.22 20:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE00061J0RC6 A3DSS5 9,57 € 9,07 €
Werte im Artikel
9,99 plus
+0,46%
9,00 plus
+0,31%
9,88 plus
+0,08%
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9,46 minus
-0,10%
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Düsseldorf 9,412 € -0,19%  20:46
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Monumentale Übernahme - 567% Uran Aktientip startet gewaltige Kursrallye. Diesen Uran Hot Stock jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

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