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07.10.22 20:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE000CNSFAR2 A3DH0A 10,32 € 8,84 €
Werte im Artikel
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-3,10%
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