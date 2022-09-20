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20.09.22 20:30
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Jetzt enorme Kursrallye. Sensationelle Uran-Übernahme. Massives Kaufsignal
Milliardäre setzen auf Uran - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,929 € 9,808 € 0,121 € +1,23% 20.09./17:12
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE000SBHVL31 A3DHNP 10,36 € 9,76 €
Werte im Artikel
9,96 plus
+1,32%
9,93 plus
+1,23%
9,44 minus
-0,34%
9,50 minus
-0,77%
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Paukenschlag: Weltklasse-Übernahme. Jetzt massiver Kurssprung. Diesen 582% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

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