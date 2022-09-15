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15.09.22 20:30
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Sensationelle Uran-Übernahme. Massives Kaufsignal. Heute enorme Kursrallye
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Kiplin Metals Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
9,578 € 9,669 € -0,091 € -0,94% 15.09./17:28
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE000CNSFAR2 A3DH0A 10,32 € 9,00 €
Werte im Artikel
9,81 minus
-0,13%
10,07 minus
-0,51%
9,58 minus
-0,94%
9,58 minus
-1,60%
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München 9,6456 € -0,33%  15:03
Frankfurt 9,4846 € -0,41%  17:46
Xetra 9,5992 € -0,57%  17:36
Stuttgart (EUWAX) 9,578 € -0,94%  17:00
Berlin 9,57 € -1,08%  09:16
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Börsenguru investiert 3,5 Mrd. USD in Uran - Weltklasse-Übernahme. Diese Uran-Aktie jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

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