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12.09.22 20:30
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Kiplin Metals Inc.




 
 
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1,42 € 1,43 € -   € 0,00% 12.09./15:38
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BMG988031446 213795 1,93 € 1,21 €
Werte im Artikel
10,21 plus
+0,77%
10,08 plus
+0,76%
9,89 plus
+0,53%
10,16 plus
+0,02%
1,42 minus
-0,70%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
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Frankfurt 1,39 € 0,00%  08:04
München 1,47 € 0,00%  08:07
Stuttgart 1,41 € 0,00%  08:11
Berlin 1,41 € 0,00%  08:08
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Jetzt massiver Kurssprung: Weltklasse-Übernahme. Massives Kaufsignal. Diese Uran-Aktie jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

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