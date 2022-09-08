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Texas Roadhouse - XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




08.09.22 20:30
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90,61 $ 89,09 $ 1,52 $ +1,71% 02.09./23:37
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US8826811098 A0DKNQ 97,30 $ 68,58 $
Werte im Artikel
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+1,71%
9,75 plus
+1,65%
9,75 plus
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Berlin 89,14 € +2,83%  08:08
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Stuttgart 89,04 € +2,66%  08:01
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