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19.08.22 20:30
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IE000CNSFAR2 A3DH0A 10,32 € 9,00 €
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10,22 minus
-0,31%
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Stuttgart (EUWAX) 10,224 € -0,31%  17:00
Xetra 10,214 € -0,72%  17:36
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