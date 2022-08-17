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AMUNDI S+P500EQ.W.ESG L. - XETR : TES Service is down: TES in Partition 59 not possible, please check Newsboard for further information




17.08.22 22:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
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Diesen 375% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Kiplin Metals Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
10,474 € 10,572 € -0,098 € -0,93% 17.08./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE000LAP5Z18 A3DH0B 10,61 € 8,83 €
Werte im Artikel
10,21 minus
-0,79%
10,47 minus
-0,93%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		10,49 € -1,08%  17.08.22
Berlin 10,548 € +0,38%  17.08.22
Frankfurt 10,532 € +0,25%  17.08.22
München 10,486 € 0,00%  17.08.22
Stuttgart (EUWAX) 10,464 € -0,27%  17.08.22
Xetra 10,474 € -0,93%  17.08.22
Düsseldorf 10,446 € -1,27%  17.08.22
  = Realtime
Aktuell
Achtung: Heute massiver Kurssprung. Sensationelle Übernahme. Massives Kaufsignal. Diese 426% Uran-Aktie jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.
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