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14.07.22 20:30
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Zwingende Aktienempfehlung: Unmittelbar vor Übernahme - Massives Kaufsignal
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356,41 € 358,30 € -1,89 € -0,53% 14.07./21:53
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0010296061 A0JMFG 412,38 € 331,17 €
Werte im Artikel
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Fondsgesellschaft 		360,3547 € -0,62%  12.07.22
 
Tradegate (RT) 		356,41 € -0,53%  18:11
Stuttgart (EUWAX) 358,30 € +0,01%  21:30
Düsseldorf 357,10 € -0,21%  20:46
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München 354,74 € -1,53%  16:55
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Achtung 378% Aktienchance: Weltklasse-Übernahme - Massives Kaufsignal. Neuer 378% Uran Aktientip nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

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