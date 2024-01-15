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15.01.24 21:30
Xetra Newsboard

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A2DTMN6 A2DTMN 85,03 € 77,34 €
Werte im Artikel
100,13 plus
+0,02%
82,75 minus
-0,46%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		83,164 € +0,13%  22.12.23
Fondsgesellschaft 83,11 € -0,17%  11.01.24
München 83,35 € -0,28%  16:00
Düsseldorf 82,422 € -0,44%  21:45
Berlin 82,75 € -0,46%  16:01
Frankfurt 81,997 € -0,96%  08:20
Hamburg 82,13 € -1,13%  08:12
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