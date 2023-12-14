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14.12.23 21:30
Xetra Newsboard

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Aktuell
Eilt: Historische Uran-Rallye startet - Kernenergie wird verdreifacht
Neuer 270% Uran Hot Stock nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC) und 21.300% mit enCore Energy ($EU)

Basin Uranium Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
18,762 € 18,704 € 0,058 € +0,31% 14.12./21:56
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU2611732806 ETF105 18,84 € -   €
Werte im Artikel
18,76 plus
+0,31%
21,53 minus
-0,46%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		18,762 € +0,31%  14.12.23
Berlin 18,828 € +0,98%  10:25
Frankfurt 18,698 € +0,74%  16:10
Stuttgart (EUWAX) 18,732 € +0,38%  21:56
Düsseldorf 18,73 € +0,34%  21:46
München 18,677 € 0,00%  19:13
  = Realtime
Aktuell
Eilt: Börsenstar steigt ein - 20 Mio. $ wurden zu mehreren Mrd. $ - Massives Kaufsignal. Neuer Lithium Hot Stock nach 64.131% mit Applied Materials ($AMAT)

Li-Metal Corp.
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