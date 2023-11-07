Erweiterte Funktionen



Avid Tech - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




07.11.23 21:30
Xetra Newsboard

307 products affected: 36B5, 36BB, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540S, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, AMEC, AMEI, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BLUM, C071, CASH, CBUF, CE8G, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EGV1, EHLT, ELCR, ELFG, EMEC, EMQQ, EMSM, EMUS, EMXC, ETL2, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUNL, EXSI, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZJ, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZT, H4ZW, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQW, IROB, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LMDA, LMWE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSMC, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LUTI, LUTL, LYBK, LYMS, LYP2, LYPD, LYPE, LYPG, LYTR, LYX4, LYXI, LYY0, LYYA, MIVB, MIVU, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADM, SBIE, SBIU, SBIW, SBIZ, SC0J, SELD, SMLD, SMLN, SPP1, SPPE, SPPW, SPPY, SPY2, SRHE, STOXX_ETF, T3KE, UBU7, UEEH, UEQC, UEQV, UET5, UFMA, UFMB, UIM7, UIMM, USPY, USUE, USUP, VFEA, VGEK, VGVF, VGWE, VJPA, VJPE, VNRA, VOOM, VUAA, VVGM, VWCE, W1TA, W311, WTD7, WTD8, WTD9, WTDF, WTDH, WTDM, WTDX, WTDY, WTED, WTEE, WTEH, WTEI, WTEJ, WTEM, WTES, WTEU, WTI2, WTIC, WTIF, WTIM, WTIZ, XAAG, XAIX, XAMB, XDEB, XDEM, XDEQ, XDEV, XDW0, XDWC, XDWD, XDWF, XDWH, XDWI, XDWL, XDWM, XDWS, XDWT, XDWU, XMLC, XMLD, XMLH, XMOV, XU8Z, XWEH, XWTS, XZEM, XZW0, XZWE, ZPA5, ZPAB, ZPDK, ZPDX, ZSRL

Aktuell
Neuer Esports Hot Stock erobert die Esport-Welt im Sturm
Nach 13.139% mit Tencent Holdings ($TCEHY) und 37.292% mit Electronic Arts ($EA)

Gamer Pakistan Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
27,04 $ 27,04 $ -   $ 0,00% 07.11./01:49
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US05367P1003 886052 33,33 $ 19,96 $
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		25,40 € 27.10.23
München 25,40 € 0,00%  06.11.23
Stuttgart 25,00 € 0,00%  06.11.23
NYSE 27,045 $ 0,00%  06.11.23
Nasdaq 27,04 $ 0,00%  06.11.23
AMEX 27,045 $ 0,00%  06.11.23
Frankfurt 25,00 € -1,57%  06.11.23
  = Realtime
Aktuell
Eilt: Massives Kaufsignal - Biotech Hot Stock unmittelbar vor Lizenzdeal. Diese Biotech-Aktie jetzt kaufen nach 134.452% mit Biogen ($BIIB)

XORTX Therapeutics Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. Thema Zeit
3 Orad-Käufer Avid Technology 25.04.21
RSS Feeds




Bitte warten...