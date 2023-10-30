Erweiterte Funktionen



VALICA S.P.A. - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




30.10.23 21:30
Xetra Newsboard

307 products affected: 36B5, 36BB, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540S, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, AMEC, AMEI, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BLUM, C071, CASH, CBUF, CE8G, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EGV1, EHLT, ELCR, ELFG, EMEC, EMQQ, EMSM, EMUS, EMXC, ETL2, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUNL, EXSI, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZJ, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZT, H4ZW, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQW, IROB, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LMDA, LMWE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSMC, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LUTI, LUTL, LYBK, LYMS, LYP2, LYPD, LYPE, LYPG, LYTR, LYX4, LYXI, LYY0, LYYA, MIVB, MIVU, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADM, SBIE, SBIU, SBIW, SBIZ, SC0J, SELD, SMLD, SMLN, SPP1, SPPE, SPPW, SPPY, SPY2, SRHE, STOXX_ETF, T3KE, UBU7, UEEH, UEQC, UEQV, UET5, UFMA, UFMB, UIM7, UIMM, USPY, USUE, USUP, VFEA, VGEK, VGVF, VGWE, VJPA, VJPE, VNRA, VOOM, VUAA, VVGM, VWCE, W1TA, W311, WTD7, WTD8, WTD9, WTDF, WTDH, WTDM, WTDX, WTDY, WTED, WTEE, WTEH, WTEI, WTEJ, WTEM, WTES, WTEU, WTI2, WTIC, WTIF, WTIM, WTIZ, XAAG, XAIX, XAMB, XDEB, XDEM, XDEQ, XDEV, XDW0, XDWC, XDWD, XDWF, XDWH, XDWI, XDWL, XDWM, XDWS, XDWT, XDWU, XMLC, XMLD, XMLH, XMOV, XU8Z, XWEH, XWTS, XZEM, XZW0, XZWE, ZPA5, ZPAB, ZPDK, ZPDX, ZSRL

Aktuell
Lithium Hot Stock erhält 200 Mio. AUD von Regierung
Lithium Aktientip entdeckt 27,7 Mio. to Lithium - 5.079 mal mehr als Börsenwert

Vulcan Energy Resources Limited




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
7,02 € 6,82 € 0,20 € +2,93% 30.10./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IT0005562514 A3EWS9 7,04 € 6,82 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 7,02 € +2,93%  08:17
  = Realtime
Aktuell
Unmittelbar vor globalem Lizenzabkommen - Neuer 415% Pharma Hot Stock nach 10.996% mit Pfizer ($PFE) und 15.973% mit BioNTech ($BNTX)

XORTX Therapeutics Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...