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Lyxor Core DAX (DR) UCITS . - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




26.09.23 20:30
Xetra Newsboard

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LU0378438732 ETF001 134,30 € 97,10 €
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Tradegate (RT) 		119,60 € -4,63%  21:55
Fondsgesellschaft 126,4228 € -0,09%  22.09.23
München 120,22 € -3,81%  19:11
Berlin 119,94 € -3,91%  19:11
Hannover 120,80 € -4,23%  08:05
Düsseldorf 119,68 € -4,47%  21:46
Frankfurt 119,52 € -4,49%  21:52
Stuttgart (EUWAX) 119,52 € -4,61%  21:55
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