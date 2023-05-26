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Mueller Water Products - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




26.05.23 20:30
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US6247581084 A0J2LX 14,96 $ 9,90 $
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+2,48%
13,80 plus
+0,66%
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Düsseldorf 12,70 € +0,79%  21:01
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