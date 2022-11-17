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17.11.22 21:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU2109787635 A2PZDC 80,33 € 60,00 €
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69,13 minus
-0,43%
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Düsseldorf 69,22 € +0,14%  21:46
Stuttgart 69,24 € +0,14%  21:55
Frankfurt 68,89 € -0,43%  17:00
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