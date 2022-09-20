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GPF Physical Nickel ETC auf . - XETR : TES Service is down: TES in Partition 58 not possible, please check Newsboard for further information




20.09.22 20:30
Xetra Newsboard

341 products affected: 36B5, 36BB, 3SUE, 4UB1, 4UB9, 4UBI, 4UBK, 4UBQ, 540S, 5ESG, 5MVL, 5MVW, 5XYE, 6TVM, ACM9, AMEC, AMEI, AMEW, AYEP, AYEW, BATE, BLUM, C071, CASH, CBSX, CBUF, CE8G, CNAA, CNUA, CSTA, CSY1, CSY2, CSY5, CSY7, CSY8, CSY9, CSYZ, D100, D6RP, D6RQ, D6RR, D6RS, D6RT, DBXW, DELF, DELG, DFOA, DFOP, DRUP, E6BR, EABE, EABG, EBUY, EDM2, EEPG, EGV1, EHLT, ELCR, ELFG, EMEC, EMQQ, EMSM, EMUS, EMXC, ETL2, ETLF, ETLH, ETLI, ETLK, ETLN, ETLQ, ETLR, ETLS, ETLX, ETLZ, ETSA, EUNL, EXSI, F500, FEEM, FEUI, FLX5, FLXB, FLXC, FLXI, FLXK, FLXP, FTGE, FTGG, FTGU, FVSJ, FVUE, FYEQ, GACA, GACB, GENY, GGUE, GNAR, GOAI, H410, H411, H412, H413, H41C, H41K, H4Z1, H4Z2, H4Z9, H4ZB, H4ZC, H4ZD, H4ZE, H4ZF, H4ZG, H4ZH, H4ZI, H4ZJ, H4ZK, H4ZL, H4ZM, H4ZP, H4ZQ, H4ZR, H4ZS, H4ZT, H4ZU, H4ZV, H4ZW, IBCH, IBCZ, ICGA, INDU, IPRE, IQCY, IQQ0, IQQW, IROB, IS3Q, IS3R, IS3S, IS3T, IUSN, IUSS, IUSW, JMLP, JNHD, JPGL, JPNE, JUMF, KFTK, KUW8, L4K3, LASI, LASP, LAUT, LBNK, LBRA, LBRE, LCHI, LCHM, LCST, LCTR, LCUW, LEER, LEEU, LERN, LESW, LFIN, LFOD, LGQK, LHKG, LHTC, LIGS, LIRU, LKOR, LLAM, LMDA, LMWE, LOGS, LPHG, LRET, LRUS, LSAF, LSMC, LTCM, LTUG, LTUR, LTVL, LUTI, LUTL, LYBK, LYMS, LYP2, LYPA, LYPB, LYPC, LYPD, LYPE, LYPF, LYPG, LYPH, LYPI, LYPQ, LYTR, LYX4, LYXI, LYY0, LYYA, MIVB, MIVU, MTDA, MVEA, MVEE, MVEW, MXUK, NADA, NADQ, NBTK, NQSE, OIGS, OM3Y, OSX2, P500, PR1E, PR1J, PR1U, PR1W, PR1Z, PRAE, PRAJ, PRAU, PRAW, PRAZ, RCRS, RIZF, RUSL, S5SD, S5SG, SADE, SADM, SADU, SADW, SBIE, SBIU, SBIW, SBIZ, SC0J, SELD, SMLD, SMLN, SMLU, SMLW, SPP1, SPPE, SPPW, SPPY, SPY2, SRHE, STOXX_ETF, T3KE, UBU7, UEEH, UEQC, UEQV, UET5, UFMA, UFMB, UIM7, UIMM, USPY, USUE, USUP, VFEA, VGEK, VGVF, VGWE, VJPA, VJPE, VNRA, VOOM, VUAA, VVGM, VWCE, W1TA, W311, WTD7, WTD8, WTD9, WTDF, WTDH, WTDM, WTDX, WTDY, WTED, WTEE, WTEH, WTEI, WTEJ, WTEM, WTES, WTEU, WTI2, WTIC, WTIF, WTIM, WTIZ, X010, XAAG, XAIX, XAMB, XDEB, XDEM, XDEQ, XDEV, XDW0, XDWC, XDWD, XDWF, XDWH, XDWI, XDWL, XDWM, XDWS, XDWT, XDWU, XMLC, XMLD, XMLH, X...

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Jetzt enorme Kursrallye. Sensationelle Uran-Übernahme. Massives Kaufsignal
Milliardäre setzen auf Uran - Bill Gates und Warren Buffett steigen ein

Kiplin Metals Inc.




 
 
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17,498 € 17,498 € -   € 0,00% 19.09./23:55
 
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XS2314660700 A3GQ0R 48,00 € -   €
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Paukenschlag: Weltklasse-Übernahme. Jetzt massiver Kurssprung. Diesen 582% Uran Aktientip jetzt kaufen nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

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