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23.08.22 20:30
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|7,4575 €
|7,3615 €
|0,096 €
|+1,30%
|23.08./21:14
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB00BNRRFW10
|A3GVC0
|21,27 €
|6,34 €
Werte im Artikel
8,06
+3,16%
7,46
+1,30%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|7,5501 €
|+1,82%
|09:36
|Düsseldorf
|7,783 €
|+5,81%
|20:46
|München
|7,8575 €
|+5,30%
|16:26
|Berlin
|7,80 €
|+5,12%
|20:10
|Xetra
|7,8055 €
|+5,01%
|17:36
|Stuttgart (EUWAX)
|7,4575 €
|+1,30%
|08:48
|Frankfurt
|7,418 €
|+0,98%
|08:15
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