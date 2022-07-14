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14.07.22 20:30
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Zwingende Aktienempfehlung: Unmittelbar vor Übernahme - Massives Kaufsignal
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Kiplin Metals Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
6,819 € 6,337 € 0,482 € +7,61% 14.07./21:38
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,27 € 6,34 €
Werte im Artikel
6,82 plus
+7,61%
7,21 minus
-2,42%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		7,0135 € +10,41%  07.07.22
Berlin 6,86 € +8,03%  20:10
Stuttgart (EUWAX) 6,819 € +7,61%  21:30
Düsseldorf 6,798 € +6,97%  20:46
Frankfurt 6,614 € +4,45%  19:14
Xetra 6,5945 € +4,18%  17:36
München 6,5135 € +0,32%  16:55
  = Realtime
Aktuell
Achtung 378% Aktienchance: Weltklasse-Übernahme - Massives Kaufsignal. Neuer 378% Uran Aktientip nach 1.619% mit Uranium Energy ($UEC)

Trench Metals Corp.
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