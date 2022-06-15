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15.06.22 20:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 21,27 € 6,43 €
Werte im Artikel
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6,36 minus
-3,35%
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Frankfurt 6,9965 € -0,80%  14:53
Xetra 7,0315 € -2,60%  17:36
Stuttgart (EUWAX) 6,8625 € -2,83%  20:31
München 7,0035 € -3,00%  14:53
Berlin 7,00 € -3,05%  20:10
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