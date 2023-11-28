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28.11.23 21:30
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Aktuell
Lithium Aktientip erzielt technologischen Durchbruch - Kapazität steigt um Faktor 10
Neuer 215% Lithium Hot Stock nach 13.150% mit Vulcan Energy ($VUL)

Li-Metal Corp.




 
 
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101,47 $ 101,05 $ 0,42 $ +0,42% 28.11./18:47
 
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US444859BZ42 A3LQSN 101,47 $ 99,70 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Düsseldorf 101,51 $ +0,46%  17:22
Stuttgart 101,47 $ +0,42%  16:50
Frankfurt 101,15 $ +0,30%  08:00
  = Realtime
Aktuell
Eilt: Technologischer Siegeszug - Lithium Hot Stock steigert Kapazität um Faktor 10. Neuer 275% Lithium Aktientip nach 43.233% mit Patriot Battery ($PMET)

Li-Metal Corp.
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