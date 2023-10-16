Erweiterte Funktionen


XETR : TES Service is down: TES in Partition 57 not possible, please check Newsboard for further information




16.10.23 20:30
Xetra Newsboard

822 products affected: 000A2ANVN, 0NS, 10AK, 10AL, 10AM, 18M0, 18M1, 18MW, 18MX, 18MY, 18MZ, 2B7F, 2B7J, 2B7K, 2B7S, 36B1, 36B3, 36B4, 36B6, 36B7, 36BA, 36BD, 36BE, 3SUD, 3SUR, 4BRZ, 4UBF, 4UBP, 4UBR, 540F, 5HED, 5HEE, 5HEU, 5HGE, 5HGU, 5UOA, 6PSA, 6PSC, 7USH, 8R80, 9E0E, 9W1A, A4H7, A4HD, ABIE, ACLE, AEGE, AHYA, AHYB, AHYC, AHYD, AHYE, AHYH, AHYJ, AIPE, AK8A, ASR1, ASR3, ASR5, ASRC, ASRD, ASRE, ASRF, ASRG, ASRI, ASRN, ASRQ, ASRT, ASRW, ASRX, ASRZ, ASWE, AW1M, AW1R, AYE2, AYEM, B8TQ, BBCK, BBEG, BBLL, BBTR, BBUS, BCFU, BJLA, BJLB, BJLC, BJLD, BJLF, BJLG, BJLH, BJLI, BJLJ, BJLK, BJLL, BNXG, C006, C007, C030, C101, CB3G, CBU0, CBU1, CBU2, CBU4, CBU5, CBU8, CBUE, CBUJ, CBUL, CBUP, CBUS, CD91, CEBE, CEBF, CEBI, CEBK, CEBR, CGB, CHSA, CI3G, COVR, D26A, D500, D5BB, D5BC, D5BE, D5BG, D6RA, D6RE, DBXF, DBXG, DBXP, DBXQ, DBZB, DE5A, DEAM, DECR, DFOB, DJAD, DRGE, DRGN, DXS1, DXS3, DXSV, E15G, E15H, E500, E960, EAH, EB3M, ECMA, ECMD, ECMF, ECMS, ECR1, ECR3, EDM4, EDM6, EDMJ, EDMU, EDMW, EFQ2, EFQ8, EFRN, EGV2, EGV3, EGV5, EGV7, EGVA, EGVD, EH1Y, EHBA, EHBD, EIB3, EIB5, EIB7, EIBB, EIBX, EKLD, EL41, EL44, EL45, EL46, EL48, EL49, EL4C, EL4D, EL4E, EL4I, EL4J, EL4K, EL4L, EL4M, EL4N, EL4P, EL4Q, EL4R, EL4S, EL4T, EL4U, EL4V, EL4W, ELFD, ELFE, ELFF, ELFW, EM1A, EM1C, EMA5, EMAB, EMIE, EMIG, EMND, EMNE, EMNJ, EMNU, EMSB, ENDH, EQEU, ERNX, ESAP, ESEA, ESEE, ESGE, ESGU, ESGW, ESP0, ESRI, EUED, EUHA, EUHI, EUIN, EUN3, EUN4, EUN5, EUN6, EUN8, EUN9, EUNA, EUNH, EUNR, EUNS, EUNT, EUNU, EUNW, EUNX, EUPA, EWRD, EXHA, EXHB, EXHC, EXHD, EXHE, EXHF, EXVM, EXX6, F4DE, F4DU, F701, F702, F703, FAEU, FAHY, FEPX, FESD, FEUQ, FEUR, FFGC, FFGE, FFGG, FFGH, FGEQ, FGEU, FGLR, FJPI, FJPR, FLCV, FLRG, FRC3, FRC4, FRCJ, FRCK, FRNE, FRNH, FRNU, FSCE, FSCM, FTGS, FUSA, FUSD, FUSR, FUSU, FVSA, FVSH, FVUI, FYEM, FYER, G2XJ, GASF, GB1A, GB1D, GB1E, GFEA, GMVM, GRON, H41Q, H41S, H41T, H41U, HDLV, HGGA, HY3M, HYGE, HYLE, IB25, IB26, IB27, IB28, IBB1, IBC2, IBC5, IBC7, IBC9, IBCA, IBCC, IBCD, IBCI, IBCL, IBCM...

Aktuell
Riesendeals in Kürze - Diese KI-Aktie steigt 500%
Neuer AI Hot Stock nach 144.636% mit NVIDIA ($NVDA) und 180.548% mit Microsoft ($MSFT)

Vice Health and Wellness Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Eilt: 764 Mio. $ Lithium-Vorkommen entdeckt - 18 mal mehr als Börsenwert. Diese Lithium-Aktie jetzt kaufen nach 43.233% mit Patriot Battery Metals ($PMET)

Tantalex Lithium Resources Corporation
Weitere Artikel mehr >
22:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
22:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
22:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
22:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
22:05 , Xetra Newsboard
XFRA : TES Service is down: TES in Partitio [...]
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...