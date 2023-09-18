XETR : TES Service is down: TES in Partition 57 not possible, please check Newsboard for further information

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18.09.23 20:30
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Sensationelle Übernahme - Neuer 384% Franchise Hot Stock
nach 19.841% mit Domino's Pizza (DPZ) und 35.917% mit Starbucks (SBUX)

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