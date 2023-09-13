Erweiterte Funktionen



ASSURA PLC - XETR : TES Service is down: TES in Partition 57 not possible, please check Newsboard for further information




13.09.23 20:30
Xetra Newsboard

817 products affected: 0NS, 10AK, 10AL, 10AM, 18M0, 18M1, 18MW, 18MX, 18MY, 18MZ, 2B7F, 2B7J, 2B7K, 2B7S, 36B1, 36B3, 36B4, 36B6, 36B7, 36BA, 36BD, 36BE, 3SUD, 3SUR, 4BRZ, 4UBF, 4UBP, 4UBR, 540F, 5HED, 5HEE, 5HEU, 5HGE, 5HGU, 5UOA, 6PSA, 6PSC, 7USH, 8R80, 9E0E, 9W1A, A4H7, A4HD, ABIE, ACLE, AEGE, AHYA, AHYB, AHYC, AHYD, AHYE, AHYH, AHYJ, AIPE, AK8A, ASR1, ASR3, ASR5, ASRC, ASRD, ASRE, ASRF, ASRG, ASRI, ASRN, ASRQ, ASRT, ASRW, ASRX, ASRZ, ASWE, AW1M, AW1R, AYE2, AYEM, B8TQ, BBCK, BBEG, BBLL, BBTR, BBUS, BCFU, BJLA, BJLB, BJLC, BJLD, BJLF, BJLG, BJLH, BNXG, C006, C007, C030, C101, CB3G, CBU0, CBU1, CBU2, CBU4, CBU5, CBU8, CBUE, CBUJ, CBUL, CBUP, CBUS, CD91, CEBE, CEBF, CEBI, CEBK, CGB, CHSA, CI3G, COVR, D26A, D500, D5BB, D5BC, D5BE, D5BG, D6RA, D6RE, DBXF, DBXG, DBXP, DBXQ, DBZB, DE5A, DEAM, DECR, DFOB, DJAD, DRGE, DRGN, DXS1, DXS3, DXSV, E15G, E15H, E500, E960, EAH, EB3M, ECMA, ECMD, ECMF, ECMS, ECR1, ECR3, EDM4, EDM6, EDMJ, EDMU, EDMW, EFQ2, EFQ8, EFRN, EGV2, EGV3, EGV5, EGV7, EGVA, EGVD, EH1Y, EHBA, EHBD, EIB3, EIB5, EIB7, EIBB, EIBX, EKLD, EL41, EL44, EL45, EL46, EL48, EL49, EL4C, EL4D, EL4E, EL4I, EL4J, EL4K, EL4L, EL4M, EL4N, EL4P, EL4Q, EL4R, EL4S, EL4T, EL4U, EL4V, EL4W, ELFD, ELFE, ELFF, ELFW, EM1A, EM1C, EMA5, EMAB, EMIE, EMIG, EMND, EMNE, EMNJ, EMNU, EMSB, ENDH, EQEU, ERNX, ESAP, ESEA, ESEE, ESGE, ESGU, ESGW, ESP0, ESRI, EUED, EUHA, EUHI, EUIN, EUN3, EUN4, EUN5, EUN6, EUN8, EUN9, EUNA, EUNH, EUNR, EUNS, EUNT, EUNU, EUNW, EUNX, EUPA, EWRD, EXHA, EXHB, EXHC, EXHD, EXHE, EXHF, EXVM, EXX6, F4DE, F4DU, F701, F702, F703, FAEU, FAHY, FEPX, FESD, FEUQ, FEUR, FFGC, FFGE, FFGG, FFGH, FGEQ, FGEU, FGLR, FJPI, FJPR, FLCV, FLRG, FRC3, FRC4, FRCJ, FRCK, FRNE, FRNH, FRNU, FSCE, FSCM, FTGS, FUSA, FUSD, FUSR, FUSU, FVSA, FVSH, FVUI, FYEM, FYER, G2XJ, GASF, GB1A, GB1D, GB1E, GFEA, GMVM, GRON, H41Q, H41S, H41T, H41U, HDLV, HGGA, HY3M, HYGE, HYLE, IB25, IB26, IB27, IB28, IBB1, IBC2, IBC5, IBC7, IBC9, IBCA, IBCC, IBCD, IBCI, IBCL, IBCM, IBCN, IBCQ, IBCS, IBCY, ICFP, ICGB, ICW...

Aktuell
Sensationelle Übernahme - Neuer 384% Franchise Hot Stock
nach 19.841% mit Domino's Pizza (DPZ) und 35.917% mit Starbucks (SBUX)

Pangea Natural Foods Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,59236 $ 0,5666 $ 0,0258 $ +4,55% 01.01./01:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BVGBWW93 A14M2K 0,74 $ 0,53 $
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Nasdaq OTC Other 0,59236 $ +4,55%  11.09.23
Berlin 0,5305 € +1,53%  13.09.23
München 0,544 € -0,73%  13.09.23
Frankfurt 0,4946 € -1,18%  13.09.23
  = Realtime
Aktuell
Eilt: Drone Hot Stock unmittelbar vor Riesendeals nach 1.546% mit Rheinmetall ($RHM) und 37.503% mit Northrop Grumman ($NOC)

Draganfly Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...