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04.09.23 20:30
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IE000QDFFK00 A3DXEB 12,33 € 12,10 €
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Frankfurt 12,352 € +0,60%  04.09.23
Berlin 12,35 € +0,59%  04.09.23
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Stuttgart (EUWAX) 12,306 € +0,05%  04.09.23
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