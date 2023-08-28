Erweiterte Funktionen



AXA IM Nasdaq100 ETF USD . - XETR : TES Service is down: TES in Partition 57 not possible, please check Newsboard for further information




28.08.23 20:30
Xetra Newsboard

809 products affected: 0NS, 10AK, 10AL, 10AM, 18M0, 18M1, 18MW, 18MX, 18MY, 18MZ, 2B7F, 2B7J, 2B7K, 2B7S, 36B1, 36B3, 36B4, 36B6, 36B7, 36BA, 36BD, 36BE, 3SUD, 3SUR, 4BRZ, 4UBF, 4UBP, 4UBR, 540F, 5HED, 5HEE, 5HEU, 5HGE, 5HGU, 5UOA, 6PSA, 6PSC, 7USH, 8R80, 9E0E, 9W1A, A4H7, A4HD, ABIE, ACLE, AEGE, AFI1, AHYA, AHYB, AHYC, AHYD, AHYE, AHYH, AHYJ, AIPE, AK8A, ASR1, ASR3, ASR5, ASRC, ASRD, ASRE, ASRF, ASRG, ASRI, ASRN, ASRQ, ASRT, ASRW, ASRX, ASRZ, ASWE, AW1M, AW1R, AYE2, AYEM, B8TQ, BBCK, BBEG, BBLL, BBTR, BBUS, BCFU, BJLA, BJLB, BJLC, BJLD, BJLF, BJLG, BJLH, BNXG, C006, C007, C030, C101, CB3G, CBU0, CBU1, CBU2, CBU4, CBU5, CBU8, CBUE, CBUJ, CBUL, CBUP, CBUS, CD91, CGB, CHSA, CI3G, COVR, D26A, D500, D5BB, D5BC, D5BE, D5BG, D6RA, D6RE, DBXF, DBXG, DBXP, DBXQ, DBZB, DE5A, DEAM, DECR, DFOB, DJAD, DRGE, DRGN, DXS1, DXS3, DXSV, E15G, E15H, E500, E960, EAH, EB3M, ECMA, ECMD, ECMF, ECMS, ECR1, ECR3, EDM4, EDM6, EDMJ, EDMU, EDMW, EFQ2, EFQ8, EFRN, EGV2, EGV3, EGV5, EGV7, EGVA, EGVD, EH1Y, EHBA, EHBD, EIB3, EIB5, EIB7, EIBB, EIBX, EKLD, EL41, EL44, EL45, EL46, EL48, EL49, EL4C, EL4D, EL4E, EL4I, EL4J, EL4K, EL4L, EL4M, EL4N, EL4P, EL4Q, EL4R, EL4S, EL4T, EL4U, EL4V, EL4W, ELFD, ELFE, ELFF, ELFW, EM1C, EMA5, EMAB, EMIE, EMIG, EMND, EMNE, EMNJ, EMNU, EMSB, ENDH, EQEU, ERNX, ESAP, ESEA, ESEE, ESGE, ESGU, ESGW, ESP0, ESRI, EUED, EUHA, EUHI, EUIN, EUN3, EUN4, EUN5, EUN6, EUN8, EUN9, EUNA, EUNH, EUNR, EUNS, EUNT, EUNU, EUNW, EUNX, EUPA, EWRD, EXHA, EXHB, EXHC, EXHD, EXHE, EXHF, EXVM, EXX6, F4DE, F4DU, F701, F702, F703, FAEU, FAHY, FEPX, FESD, FEUQ, FEUR, FFGC, FFGE, FFGG, FFGH, FGEQ, FGEU, FGLR, FJPI, FJPR, FLCV, FLRG, FRC3, FRC4, FRCJ, FRCK, FRNE, FRNH, FRNU, FSCE, FSCM, FTGS, FUSA, FUSD, FUSR, FUSU, FVSA, FVSH, FVUI, FYEM, FYER, G2XJ, GASF, GB1A, GB1D, GB1E, GFEA, GMVM, GRON, H41Q, H41S, H41T, H41U, HDLV, HGGA, HY3M, HYGE, HYLE, IB26, IB28, IBB1, IBC2, IBC5, IBC7, IBC9, IBCA, IBCC, IBCD, IBCI, IBCL, IBCM, IBCN, IBCQ, IBCS, IBCY, ICFP, ICGB, ICW5, IE000GGQK173, IE000QDFFK00, IE1A,...

Aktuell
20 Mrd. $ Übernahme - Nächster Tenbagger mit diesem AI Hot Stock
Jetzt 443% mit KI Aktientip nach 6.765% mit Check Point Software ($CHKP)

VSBLTY Groupe Technologies Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
11,906 € 11,804 € 0,102 € +0,86% 28.08./17:36
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE000QDFFK00 A3DXEB 12,12 € 11,76 €
Werte im Artikel
8,86 plus
+1,40%
11,91 plus
+0,86%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 11,906 € +0,86%  10:25
Frankfurt 11,874 € +0,58%  12:19
Düsseldorf 11,896 € +0,20%  17:26
  = Realtime
Aktuell
Eilt: Biotech Aktientip erzielt Durchbruch - Hautkrebs vollständig geheilt. Jetzt 257% mit Biotech Hot Stock nach 10.996% mit Pfizer ($PFE)

Vidac Pharma Holding Plc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...