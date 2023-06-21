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21.06.23 20:30
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8,9228 € 8,6689 € -   € 0,00% 21.06./22:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
IE000GGQK173 A3D4VW 9,28 € 8,21 €
Werte im Artikel
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2,50 plus
0,00%
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Tradegate (RT) 		8,9228 € +2,93%  08.05.23
Frankfurt 8,694 € -0,49%  15:03
München 8,731 € -0,56%  15:09
Stuttgart (EUWAX) 8,678 € -0,77%  17:00
Xetra 8,692 € -0,78%  17:36
Düsseldorf 8,638 € -1,22%  21:47
  = Realtime
Aktuell
Massives Kaufsignal - 310% Drohnen Aktientip vor Riesendeals nach 1.546% mit Rheinmetall ($RHM) und 25.947% mit Raytheon ($RTX)

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