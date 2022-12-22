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22.12.22 21:30
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66,58 $ 66,82 $ -0,24 $ -0,36% 22.12./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US31620M1062 A0H1FP 122,00 $ 56,53 $
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AMEX 66,63 $ -0,24%  21:59
NYSE 66,58 $ -0,36%  22:10
Nasdaq 66,60 $ -0,36%  22:00
München 63,49 € -0,59%  08:00
Düsseldorf 61,95 € -1,12%  21:01
Stuttgart 62,37 € -1,39%  15:33
Frankfurt 62,28 € -1,66%  09:15
Berlin 62,28 € -1,81%  08:00
Hannover 62,26 € -1,86%  08:01
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