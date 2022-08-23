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23.08.22 20:30
Xetra Newsboard

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53,34 $ 50,27 $ 3,07 $ +6,11% 23.08./21:14
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US0138721065 A2ASZ7 98,06 $ 38,60 $
Werte im Artikel
53,34 plus
+6,11%
26,45 plus
+0,27%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		53,67 € +6,13%  20:02
Düsseldorf 53,49 € +6,41%  20:00
AMEX 53,33 $ +6,21%  21:13
NYSE 53,34 $ +6,11%  21:14
Nasdaq 53,33 $ +6,04%  21:13
Xetra 52,44 € +3,57%  17:35
Frankfurt 50,75 € +2,91%  08:06
Berlin 50,75 € +0,57%  08:08
Hamburg 50,75 € +0,51%  08:04
Hannover 50,75 € +0,51%  08:04
Stuttgart 50,69 € +0,34%  08:01
München 50,75 € -0,04%  08:00
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