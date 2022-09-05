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05.09.22 20:30
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|9,896 €
|9,999 €
|-0,103 €
|-1,03%
|05.09./17:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|IE000LAP5Z18
|A3DH0B
|10,62 €
|9,07 €
Werte im Artikel
9,75
+0,38%
9,67
-0,45%
9,90
-1,03%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|9,922 €
|-0,11%
|02.09.22
|Düsseldorf
|9,863 €
|+1,44%
|20:46
|Frankfurt
|9,885 €
|+0,98%
|09:24
|Berlin
|9,901 €
|+0,24%
|09:18
|München
|9,967 €
|0,00%
|17:40
|Stuttgart (EUWAX)
|9,889 €
|-0,79%
|17:00
|Xetra
|9,896 €
|-1,03%
|17:36
= Realtime
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