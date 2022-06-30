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30.06.22 20:30
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|20,48 €
|21,82 €
|-1,34 €
|-6,14%
|30.06./21:10
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|NL0015000K93
|A3CZHN
|228,60 €
|16,88 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|24,12 €
|+9,94%
|09.06.22
|Frankfurt
|21,68 €
|-4,24%
|08:02
|Düsseldorf
|20,48 €
|-6,14%
|19:31
|Berlin
|20,54 €
|-6,47%
|20:56
|Stuttgart
|20,42 €
|-6,76%
|16:38
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