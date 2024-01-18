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CA0641491075 850388 55,91 $ 39,80 $
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München 42,15 € -0,68%  08:01
Hannover 42,005 € -0,79%  08:00
NYSE 45,44 $ -0,92%  22:10
Stuttgart 41,67 € -0,93%  21:43
Nasdaq 45,43 $ -0,96%  22:00
AMEX 45,43 $ -0,99%  21:59
Düsseldorf 41,96 € -1,04%  08:10
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