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21.06.23 20:30
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Hamburg 28,50 € +1,06%  08:16
Hannover 28,50 € +1,06%  08:16
Berlin 29,10 € +0,69%  20:24
Düsseldorf 28,70 € +0,35%  19:31
Frankfurt 28,80 € +0,35%  21:50
Xetra 29,20 € +0,34%  17:35
München 28,60 € 0,00%  08:00
Stuttgart 28,50 € -0,70%  08:09
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