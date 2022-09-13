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13.09.22 20:30
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69,161 $ 71,19 $ -2,029 $ -2,85% 02.09./22:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US25179M1036 925345 79,40 $ 27,41 $
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München 69,82 € +3,73%  08:00
Berlin 69,80 € +3,70%  08:01
Frankfurt 69,78 € +2,48%  18:59
Stuttgart 69,91 € -0,33%  19:37
Düsseldorf 69,56 € -0,94%  21:01
Xetra 69,71 € -1,05%  17:35
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