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29.07.22 20:30
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13,53 $ 13,475 $ 0,055 $ +0,41% 29.07./21:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BE0003816338 A0DNRS 14,09 $ 7,56 $
Werte im Artikel
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+0,41%
16,27 plus
+0,15%
97,85 plus
+0,05%
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AMEX 13,62 $ +1,00%  18:17
Düsseldorf 13,17 € +0,61%  21:00
NYSE 13,53 $ +0,45%  21:08
Nasdaq 13,53 $ +0,41%  21:08
Frankfurt 13,16 € -1,13%  08:07
Stuttgart 13,15 € -1,57%  15:26
München 13,28 € -1,99%  08:03
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