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11.03.24 22:30
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000LB404C5 LB404C 1.000 € 995,90 €
Werte im Artikel
8,95 plus
+19,72%
9,51 plus
+17,04%
11,29 plus
+7,24%
3,35 plus
+7,14%
7,33 plus
+6,20%
108,80 plus
+5,61%
65,10 plus
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