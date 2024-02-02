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CoinShares Physical Staked Po. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information




02.02.24 22:30
Xetra Newsboard

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
7,0205 € 6,85 € 0,1705 € +2,49% 02.02./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BNRRFW10 A3GVC0 8,75 € 3,69 €
Werte im Artikel
8,69 plus
+3,40%
7,02 plus
+2,49%
6,18 plus
+2,39%
4,85 plus
+2,27%
15,36 plus
+1,97%
2,24 plus
+1,67%
68,14 plus
+1,41%
24,33 plus
+1,16%
13,57 plus
+0,80%
39,00 plus
+0,70%
36,59 plus
+0,44%
16.918 plus
+0,35%
20,91 plus
+0,28%
2,06 plus
+0,18%
3,83 plus
+0,10%
23,39 plus
+0,09%
5,88 minus
-0,03%
20,23 minus
-0,09%
6,70 minus
-0,28%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		6,9874 € +1,83%  02.02.24
Frankfurt 7,0075 € +3,42%  02.02.24
Düsseldorf 7,046 € +2,74%  02.02.24
Berlin 7,07 € +2,61%  02.02.24
Stuttgart (EUWAX) 7,0205 € +2,49%  02.02.24
München 6,9345 € +0,69%  02.02.24
  = Realtime
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