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03.01.24 22:30
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
5,1755 € 5,0735 € 0,102 € +2,01% 03.01./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BMWB4803 A3GVCZ 6,85 € 3,08 €
Werte im Artikel
5,18 plus
+2,01%
17,03 plus
+0,71%
26,02 plus
+0,39%
3,95 minus
-0,47%
7,35 minus
-0,59%
16.538 minus
-1,38%
2,05 minus
-2,07%
38,56 minus
-4,59%
13,33 minus
-4,78%
36,16 minus
-4,97%
22,38 minus
-5,08%
19,43 minus
-5,58%
7,78 minus
-5,62%
7,79 minus
-6,53%
20,23 minus
-6,64%
2,43 minus
-7,47%
67,31 minus
-7,58%
5,68 minus
-9,26%
8,63 minus
-10,96%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		4,3249 € -10,34%  06.12.23
Berlin 5,43 € +4,62%  03.01.24
Frankfurt 5,334 € +3,30%  03.01.24
Stuttgart (EUWAX) 5,1755 € +2,01%  03.01.24
Düsseldorf 4,777 € -6,64%  03.01.24
München 4,8132 € -8,08%  03.01.24
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