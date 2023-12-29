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SEBA Crypto Asset Select Ind. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information




29.12.23 22:30
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25,694 € 25,214 € 0,48 € +1,90% 29.12./14:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0568452707 A3GR91 26,29 € 10,86 €
Werte im Artikel
9,29 plus
+4,65%
17,10 plus
+2,41%
25,69 plus
+1,90%
7,44 plus
+1,74%
70,74 plus
+1,40%
13,26 plus
+1,20%
23,54 plus
+0,89%
38,67 plus
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8,25 plus
+0,84%
36,12 plus
+0,71%
3,75 plus
+0,62%
2,67 plus
+0,60%
5,00 plus
+0,47%
20,39 plus
+0,42%
2,07 plus
+0,32%
16.752 plus
+0,30%
6,44 minus
-0,05%
8,45 minus
-1,72%
20,14 minus
-4,87%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Düsseldorf 25,678 € +2,08%  29.12.23
Stuttgart (EUWAX) 25,694 € +1,90%  29.12.23
Frankfurt 25,378 € +0,54%  29.12.23
München 25,838 € 0,00%  29.12.23
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