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ADAetc - ETC Group Physical. - XETR : Order Management Service is down: On-Exchange Trading in Partition 60 not possible, please check Newsboard for further information




28.12.23 22:30
Xetra Newsboard

386 products affected: 000A3GUFQ, 000A3GUGB, 00X0, 00XJ, 00XK, 00XL, 00XS, 0GZB, 0GZC, 0GZD, 0GZH, 0GZI, 0GZJ, 0GZK, 0GZL, 0LJI, 18M6, 1APS, 1NDA, 1SFT, 1STS, 1VBT, 1VET, 21BC, 21HX, 21XH, 21XJ, 21XL, 21XP, 2BRE, 2CAR, 2FLY, 2MUE, 2SBT, 2UNI, 3AKE, 3AKI, 3AN, 3APE, 3B0G, 3BBE, 3BIE, 3CIN, 3COI, 3CRE, 3DAX, 3DEC, 3DEL, 3DES, 3DIE, 3E3M, 3E3S, 3FTG, 3GGL, 3IND, 3JPN, 3KWB, 3LV, 3MOS, 3MRN, 3MSE, 3NFE, 3QQQ, 3QSS, 3RAC, 3SAA, 3SAM, 3SIC, 3SKE, 3SSM, 3TSA, 3TSC, 3TSE, 3URE, 3VTE, 3XEE, 3XFE, 42G1, 42GI, 4RT2, 4RT3, 4RT4, 4RTE, 4RTR, 4RUD, 4RUH, 4RUJ, 4RUP, 540H, 540J, 5CH5, 5CH6, 5SIE, 5SPE, 5STI, 5STL, 9GAF, 9GAK, 9GAL, ABCH, ABN3, ADAA, ADOT, ALC0, ALTC, AMEA, AMEE, AMEL, AMEM, AMEQ, AMU3, ARG1, ARK1, ASOL, AVMX, AXTZ, B4NA, B4NB, B4NC, B4ND, B4NE, B4NF, B4NM, B4NN, B4NP, B4NQ, B4NR, B4NS, B4NT, B4NU, B4NX, BITC, BNQN, BNQP, BNQQ, BNQR, BNQS, BNQT, BNQV, BNQW, BOLD, BTIC, CCHA, CEBL, CEBP, CEMG, CEMQ, CEMR, CEMS, CEMT, CETH, CEUG, CG1G, CH0454664001, CH0454664027, CH0558875933, CH0568452707, CH0587418630, CH1113516871, CH1210548892, CIWP, CLTC, CO1S, COMS, CPYG, CSDA, CSSC, CTEN, D5BL, DAX_ETF, DBX3, DE000A27Z304, DE000A3G3ZL3, DE000A3GMKD7, DE000A3GN5J9, DE000A3GVKY4, DE000A3GVKZ1, DE000A3GYNB0, DSOL, DX2I, EL40, EL42, EL43, EL4H, ELF5, ENERGY_ETC, ETHC, EUN0, EUNI, EUNK, EUNM, EUNZ, FA3L, FA3S, FATN, FB3S, FBTC, FCO2, FGA1, FNNG, FNNS, FT3S, GB00BLBDZV05, GB00BLBDZW12, GB00BMWB4803, GB00BNRRFW10, GD3, GF1S, GF3L, GF3S, GFAM, GG3S, GLDA, GOOE, H21V, HDX1, HDXM, IBC0, IBC3, IETH, IFE5, IQQE, IQQU, IQQY, IS3H, IS3N, IUSC, IUSK, JD3, KOR3, LCUA, LI0X, LNOE, LYM7, LYY5, MBZ3, MBZS, MIVA, MJMT, MSSE, NGTE, NOS3, NOSE, NRGT, NVI3, NVIS, O2IG, OD74, OD7A, OD7B, OD7C, OD7D, OD7E, OD7J, OD7K, OD7M, OD7P, OD7Q, OD7R, OD7S, OD7T, OD7U, OD7V, OD7Y, OD7Z, OLJJ, OOEC, PCFC, PCFD, PLGS, PLT3, PLTS, POLY, PPA3, PPAS, PR_METAL_ETC, QDV5, QQ3S, QQL3, QQQ5, RAND, RAS3, S3CH, SAMD, SBA, SBA3, SBAE, SBU3, SC0E, SCHE, SDIE, SGDE, SGS1, SGYE, SIN3, SJAP, SJD, SJPL, SJPS, SKOR, SLCT, SLN...

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,655 € 2,78 € -0,125 € -4,50% 28.12./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3GVKY4 A3GVKY 2,89 € 1,06 €
Werte im Artikel
38,67 plus
+1,75%
20,30 plus
+0,34%
2,07 plus
+0,28%
6,44 plus
+0,24%
23,33 plus
+0,12%
16.702 minus
-0,24%
35,87 minus
-0,58%
13,10 minus
-1,14%
8,60 minus
-1,35%
3,73 minus
-1,57%
69,76 minus
-1,86%
8,18 minus
-1,92%
16,69 minus
-3,27%
25,21 minus
-4,09%
20,14 minus
-4,36%
2,66 minus
-4,50%
7,31 minus
-5,19%
8,88 minus
-5,58%
4,98 minus
-6,71%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 2,8498 € +10,06%  28.12.23
München 2,8368 € +7,62%  28.12.23
Berlin 2,68 € -1,83%  28.12.23
Düsseldorf 2,6236 € -2,13%  28.12.23
Stuttgart (EUWAX) 2,655 € -4,50%  28.12.23
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